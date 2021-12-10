قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، في مقابلة مع مراسل CNN، سام كايلي، إن المنطقة تشهد تغييرًا ديناميكيًا، مؤكدة أن من المهم أن تستمر العلاقات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا مع إسرائيل و"ألا يُترك الفلسطينيون في الخلف".

وقالت نولاند في المقابلة "هذه لحظة تتغير فيها المنطقة ديناميكيًا. يمكنك أن ترى ذلك في العلاقة بين الإمارات وإسرائيل، العلاقة بين إسرائيل والأردن، والعلاقة بين إسرائيل والعديد من جيرانها".

وأضافت "من المهم أن تستمر، أن تكون جميع هذه العلاقات قوة من أجل السلام والاستقرار والازدهار. ومن المهم ألا يُترك الفلسطينيون في الخلف."