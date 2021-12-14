صنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت التاريخ هنا عندما التقى لأول مرة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي بلقاء مع أي مسؤول إماراتي هنا على الأراضي الإماراتية. التقى لمدة أربع ساعات، وهذا أطول بساعتين مما كان مقررًا مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقال بينيت في رسالة وجهها بعد الزيارة "أنهي زيارة جيدة هنا في الإمارات العربية المتحدة. أود أن أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على كرم الضيافة طوال هذه الزيارة. طوال اليوم، أجرينا محادثات هادفة ومتعمقة ومباشرة حول دولتينا، وحول المنطقة واقتصادنا وتكنولوجياتنا وما يمكننا القيام به معًا. أعود إلى إسرائيل وأنا متفائل جدًا بأن هذه العلاقة يمكن أن تكون مثالًا على كيفية صنع السلام هنا في الشرق الأوسط".

ما يلفت الانتباه في الرسالة هو أنه لا يوجد ذكر لإيران ولا للفلسطينيين، القضيتين اللتين تتصدران القائمة اليوم. القضية الأبرز بالفعل هي إيران، مع تعارض الإمارات بشدة مع الإسرائيليين وحتى الولايات المتحدة، فمن وجهة نظرهم لم يعد من المجدي ممارسة أي ضغط جاد على الإيرانيين لحملهم على العودة إلى الاتفاق النووي الذي مزقه دونالد ترامب فعليًا، والذي كان يهدف إلى تقليص قدراتهم على إنتاج سلاح نووي.