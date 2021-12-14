قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تواصل "السعي إلى الدبلوماسية" مع إيران، لكنه أضاف أنها تنخرط أيضًا مع الحلفاء بشأن "البدائل" فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.

وقال بلينكن إن "إيران تهدر وقتًا ثمينًا من خلال طرح مواقف جديدة تمامًا لا تتفق مع العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف: "نواصل في هذه الساعة، في هذا اليوم، الدبلوماسية لأنها تظل - في هذه اللحظة - الخيار الأفضل، لكننا نشارك بنشاط مع الحلفاء والشركاء بشأن البدائل".

وكان بلينكن يرد على سؤال حول تصريح صدر مؤخرا عن دبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين وألمان بارزين بأن الاتفاق النووي الإيراني سيصبح "قذيفة فارغة" دون إحراز تقدم.

ولا تزال المفاوضات بين إيران ودول أخرى تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي - الذي تخلت عنه الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب - جارية في العاصمة النمساوية، بينما لا تتفاوض الولايات المتحدة وإيران بشكل مباشر في هذه المحادثات.

