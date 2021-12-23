قالت مصادر استخباراتية أمريكية إن السعودية تطور صواريخها البالستية الخاصة بها بمساعدة الصين وتقوم بتصنيع هذه الصواريخ بشكل نشط في موقع واحد على الأقل في المملكة، وذلك وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي تم توفيرها لشبكة CNN.

هذا تصعيد عما أبلغت عنه CNN سابقًا في عام 2019، عندما نقلت أن المملكة كانت تشتري صواريخ باليستية من الصين وكانت تحصل على نواقل كبيرة الحجم لنقل الصواريخ البالستية من بكّين.

وقد يكون لهذا آثار عبر الشرق الأوسط. قد يؤدي ذلك إلى اندلاع سباق للأسلحة أو التأثير بشكل كبير على قدرة إدارة بايدن على دفع إيران، المنافس الأول للسعودية، إلى تفكيك برنامجها للصواريخ البالستية، نظرًا بأن السعودية تنتج صواريخها الخاصة.