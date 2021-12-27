محاولات تصالح ووصول إلى المريخ.. أبرز أحداث المنطقة في 2021

شهدت منطقة الشرق الأوسط العديد من الأحداث المهمة على مدار عام 2021، بدأت بتوقيع "اتفاق العلا" لإنهاء أزمة مقاطعة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، كما شهدت محاولات تصالح وجهود دبلوماسية لتحسين العلاقات العربية مع تركيا وإيران وإسرائيل. لكن لم تخل المنطقة من الأزمات المختلفة من مواجهات عسكرية وأزمات سياسية داخلية وخارجية، وبعيدا عن عالم السياسة والعالم بأكمله كان من أبرز الإنجازات العربية وصول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى المريخ في أول مهمة عربية إلى الفضاء.

5 يناير: توقيع "اتفاق العلا" لإنهاء الأزمة التي استمرت لأكثر من 3 سنوات بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى

9 فبراير: وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ في أول مهمة عربية إلى الفضاء

23 مارس: جنوح سفينة الحاويات إيفرغيفن في قناة السويس وتعطل الملاحة لنحو أسبوع حتى تعويمها

3 أبريل: السلطات الأردنية تعلن عن حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة بتهمة التآمر ضد نظام الحكم فيما عُرف بـ"قضية الفتنة"

10 مايو: بدء اشتباكات عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بعد تصاعد المواجهات في القدس إثر محاولة إخلاء فلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح

13 يونيو: تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نفتالي بينيت، ونهاية عهد بنيامين نتنياهو الذي تولى رئاسة الوزراء لمدة 12 سنة.

25 يوليو: أزمة سياسية في تونس إثر قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وفرض تدابير استثنائية

24 أغسطس: الجزائر تعلن قطع علاقاتها مع المغرب، والرباط تصف الخطوة بـ"غير المبررة"

10 سبتمبر: إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك بعد مرور ما يزيد عن عام من استقالة الحكومة السابقة

25 أكتوبر: انقلاب عسكري في السودان واعتقال مسؤولين على رأسهم رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، جرى التراجع عنه بعد مرور حوالي شهر

24 نوفمبر: ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يزور تركيا لأول مرة منذ عام 2012، بعد جهود وتحركات دبلوماسية إقليمية لتحسين العلاقات شملت مصر أيضا

3 ديسمبر: استقالة وزير الإعلامي اللبناني جورج قرداحي إثر ضغوط سعودية وخليجية على لبنان ومقاطعة دبلوماسية بسبب تصريحات سابقة له عن الأزمة اليمنية

12 ديسمبر: رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يصل الإمارات في أول زيارة من نوعها ويدعو محمد بن زايد لزيارة إسرائيل