شاهد كيف واجه الأمن السوداني المتظاهرين في الخرطوم

أظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء إطلاق الغاز المسيل للدموع على حشود متجمعة في أجزاء مختلفة من العاصمة السودانية، الخرطوم، الخميس في أحدث سلسلة من المظاهرات المستمرة ضد الحكم العسكري.

شوهدت حشود من المتظاهرين وهم يهربون وسط إطلاق كثيف من قنابل الغاز المسيل للدموع إلى جانب صوت إطلاق نار. وتظهر مقاطع فيديو أخرى متظاهرين وهم يهتفون "من أجل دولة مدنية".

دعا نشطاء - بما في ذلك قوى الحرية والتغيير ، ولجان المقاومة السودانية، وتجمع المهنيين السودانيين - المتظاهرين إلى التجمع ومواصلة الضغط على القوات العسكرية ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي أبرم اتفاقا بعد شهر من عزله بالقوة من منصبه.

واندلعت عدة احتجاجات في أنحاء السودان الخميس، كان أكبرها في الخرطوم وأم درمان وبحري.

تدخل احتجاجات الخميس اليوم الحادي عشر من المظاهرات الحاشدة ضد الحكم العسكري منذ انقلاب 25 أكتوبر العسكري.

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية أن 48 شخصًا على الأقل قُتلوا على أيدي قوات الأمن منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.