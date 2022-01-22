نرصد لكم في هذا التقرير قائمة بأكبر 10 جيوش في المنطقة وفق أحدث إحصائية أوردها موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري للدول لعام 2022، وتصدر الجيش المصري قائمة أقوى جيوش المنطقة، متفوقاً على جيوش أخرى أبرزها نظيره التركي الذي كانت له الصدارة في قائمة أقوى جيوش المنطقة العام الماضي 2021.

ووفق التصنيفات الجديدة عادت مصر لتتفوق عسكرياً على كل من تركيا وإيران وإسرائيل، حيث تراجع تصنيف تركيا هذا العام إلى المركز الثاني بعدما كان يحتل التصنيف الأول في المنطقة.

ويستخدم الموقع العسكري من أجل تحديد مؤشر القوة لكل دولة 50 عاملا خاصا، منها القوة العسكرية، والاقتصادية، واللوجستية، والجغرافية.

وأظهر مؤشر القوة، تفوق الجيش المصري أيضاً على جيوش كل من إيران الذي جاء جيشها في المركز الثالث وإسرائيل التي احتلت المرتبة الرابعة وكذلك السعودية التي حل جيشها في المركز الخامس.

واحتل الجيش العراقي المرتبة السادسة، بينما جاء ترتيب الجيش الإماراتي في المرتبة السابعة.

في حين حلّ الجيش السوري ثامنا، وتلاه في التصنيف الجيش الكويتي الذي حل في المرتبة التاسعة، أما الجيش الأردني فقد حل في المرتبة العاشرة.