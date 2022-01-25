قالت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن بلادها ستستمر "في مسار خفض التصعيد والدبلوماسية"، ولكنها في نفس الوقت تحتفظ "بالحق في الدفاع عن أنفسنا بشكل كامل، دفاعياً وهجومياً"، مؤكدة أن "هذا هو الالتزام الذي نتعهد به بصفتنا الحكومة للحفاظ على مواطنينا.. والمقيمين".

وأضافت نسيبة، في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، أن "هذا هو التزامنا بالنموذج الذي نقدمه للمنطقة. إنه نموذج آمن. إنه نموذج آمن، وهو نموذج يرتكز على القيم العالمية التي تمثل قيم ميثاق الأمم المتحدة".

أما عن القدرات الدفاعية، قالت نسيبة "قدراتنا الدفاعية، وقدراتنا على الاعتراض والصد هذه الهجمات من الطراز العالمي، وهي عالمية المستوى"، مضيفة "في نفس الوقت، يمكن أن تكون هناك دائمًا ترقيات. يمكن أن يكون هناك دائمًا تحسينات. يمكن أن يكون هناك دائمًا تعاون استخباراتي إضافي".

وانتهت بالقول "هذه هي المجالات التي نبحثها مع شركائنا في الولايات المتحدة".