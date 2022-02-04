جثة صغيرة تحمل تحت الدرج المظلم، والمنقذون يتحدثون بهمسات ثقيلة. انتظر، انتظر، يحذر أحدهم. إنه عالق.

انتشلوا جثة طفلة صغيرة بشكل بطيء من تحت قطعة كبيرة من الأسمنت. جثة صغيرة أخرى، لصبي، تلف بغطاء.

هذا ما خلفته مداهمة أمريكية ليلًا في سوريا. في وقت لاحق أعلن البيت الأبيض أنهم "حيدوا زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي".

لكن حقيقة ما حدث أكثر بشاعة من ذلك البيان البسيط. وضباب الحرب مليء بتساؤلات.

وصف شهود عيان تحليق طائرات الهليكوبتر الحربية في سماء المنطقة لساعات، وتحذيرات لإخلاء المنزل والاستسلام، وإطلاق نار كثيف، بجانب سماع انفجارات متعددة.

هل أطلقت القوات الأمريكية النار على مبان أخرى؟ المقاطع التي صورت من الموقع والمناطق المجاورة تظهر أضرارًا بالعديد من المباني الأخرى أيضًا.