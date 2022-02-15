رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت في البحرين بأول زيارة رسمية

غادر نفتالي بينيت متوجها إلى البحرين يوم الإثنين في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي للمملكة الخليجية.

تلقى بينيت دعوة من ولي عهد البحرين ورئيس الوزراء، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وهو أعلى مسؤول إسرائيلي يزور البلاد منذ توقيع اتفاقية التطبيع في عام 2020.

في وقت سابق من هذا الشهر، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مذكرة تفاهم مع نظيره البحريني للموافقة على إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية مع البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن البحرين أعلنت السبت أن ضابطا إسرائيليا سيتمركز في المملكة ضمن تحالف دولي يضم 34 دولة لتأمين الملاحة البحرية في المياه الإقليمية و "مواجهة أعمال القرصنة والإرهاب".

وستكون زيارة بينيت ثاني زيارة له إلى دولة خليجية بعد زيارة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر. وقال مكتبه في بيان إن زيارته للبحرين ستركز أيضا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية. كما سيلتقي بممثلي الجالية اليهودية المحلية في زيارته..