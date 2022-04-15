تداول فيديو لجندي إسرائيلي يدفع بعنف مصلين مسنين في المسجد الأقصى

اشتبك فلسطينيون والقوات الإسرائيلية، في المسجد الأقصى ومحيطه بالبلدة القديمة بالقدس، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في التوترات في يوم مهم لجميع الأديان الرئيسية الثلاثة في المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اضطرابات وأعمال عنف خطيرة عند مدخل مبنى المسجد قبل شروق الشمس، حيث ألقى فلسطينيون الحجارة والمفرقعات النارية بينما أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية قنابل صوتية.

كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، جنديًا إسرائيليًا يدفع بقوة المصلين الفلسطينيين المسنين عند بوابة المسجد الأقصى في القدس.