قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق إنه "لا يوجد أي دليل على الإطلاق على أن استرضاء إسرائيل سيغير موقفها"، في رده على سؤال خلال مقابلة صحيفة "Arab News" السعودية، حول جدوى تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل. وأضاف الفيصل: "لا أرى أي دليل على ذلك. أقامت مصر سلامًا مع إسرائيل منذ عام 1979، والأردن بعد ذلك ببضع أعوام ومؤخرا وقع أشقاؤنا في أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب اتفاقيات سلام مع إسرائيل. ومع ذلك فإن الوضع في الضفة الغربية وغزة لا يزال على حاله". جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع صحيفة عرب نيوز.