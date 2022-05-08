الرئيس السوري بشار الأسد يلتقي خامنئي في طهران

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، المرشد الإيراني علي خامنئي، على هامش زيارته إلى طهران.

وقال خامنئي، خلال استقباله الأسد، إن "مقاومة الشعب والنظام السورييين وانتصارهما في حرب دولية، شكلت أساسًا لزيادة هيبة سوريا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

واعتبر الرئيس السوري أن "مواقف إيران الثابتة تجاه قضايا المنطقة والقضية الفلسطينية أثبتت للشعوب، بأنها ماضية بالاتجاه الصحيح."

وأكد الأسد أن العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وإيران "حالت دون سيطرة الصهاينة على المنطقة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.