بحسب قناة الجزيرة، فقد تعرضت شيرين أبو عاقلة لإطلاق نار وللقتل بينما كانت تغطي الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض علي السمودي، صحفي الجزيرة الذي كان معها، إلى إطلاق النار عليه لكنه في حالة مستقرة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأظهرت مقاطع الفيديو لآثار إطلاق النار على شيرين أنها كانت ترتدي العتاد الواقي الكامل وسترة الصحافة والخوذة، وكل ذلك يحدد بوضوح أنها صحفية.

كما ألقت شبكة الجزيرة اللوم بشكل مباشر على قوات الأمن الإسرائيلية، قائلة "ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة القوات الإسرائيلية وتحميلها مسؤولية استهداف زميلتنا شيرين أبو عاقلة عمدًا وقتلها".