مقتل شيرين أبو عاقلة.. فيديو مزعج يوثّق لحظات ما بعد إطلاق النار

التقط هذا الفيديو بعد لحظات من مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة بإطلاق نار، حيث قتلت أبو عاقلة أثناء قيامها بتغطية من الضفة الغربية.

وتعرض منتجها على السمودي أيضًا إلى إطلاق نار لكن وضعه مستقر كما نقل.

حدث إطلاق النار تزامنًا مع وجود القوات الإسرائيلية في جنين "لاعتقال مشتبه بهم في أعمال إرهابية" بحسب الحكومة الإسرائيلية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن من "المحتمل" أن اللوم يقع على عاتق مسلحين فلسطينيين.

واتهمت الجزيرة القوات الإسرائيلية باستهداف أبو عاقلة عمدًا، حيث قال مدير التحرير، محمد معوض، "نعتبر أن هذا حدث من قبل القوات الإسرائيلية. نعتقد أنهم يتحملون مسؤولية ما حدث".

كانت أبو عاقلة صحفية معروفة دوليًا منذ تغطيتها للانتفاضة الثانية عام 2000.