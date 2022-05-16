انتقد طوني أبو عاقلة، شقيق صحفية الجزيرة المقتولة، شيرين أبو عاقلة، الاثنين، التدخل العنيف للشرطة الإسرائيلية في جنازتها، ووصفه بأنه "غير مقبول وغير مبرر"، مضيفًا أنه كان "متعمدًا ووحشيًا".

وقال أبو عاقلة في تعليق له على ما حدث "اتصلت بي الشرطة وطلبت مني الذهاب إلى مركز الشرطة، وأرادوا معرفة المسار والترتيبات المتخذة للجنازة. طلبوا منا عدم رفع أي أعلام فلسطينية أو هتافات أو شعارات. لم يرغبوا في سماع ذلك".

وأضاف "أرادوا معرفة عدد المشاركين في الجنازة. قلت لهم إنني لا أستطيع أن أقدم لكم أي وعود، ليس لدي الأرقام، ولا أستطيع السيطرة على الحشد. هذه الجنازة هي جنازة وطنية يشارك فيها الجميع. وهذا ما رأيناه".

وتابع بالقول "رجال الشرطة الذين رأيناهم في مقاطع الفيديو، كيف تصرفوا بوحشية ضد حاملي النعش بالهراوات، يضربونهم ويحطمون النعش. هذا غير مقبول، وغير مبرر، كان بإمكانهم إغلاق الطريق بسهولة إذا لم يرغبوا في رؤية الجنازة تغادر المستشفى، لكن الهجوم كان متعمدًا ووحشيًا".