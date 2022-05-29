شارك آلاف الإسرائيليين من جماعات يمنية في "مسيرة الأعلام" في الجزء القديم من القدس الشرقية، وسط مصادمات بين فلسطينين وإسرائيليين في شوارع المدينة.

يأتي ذلك بعد عام من حرب اندلعت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، كان سببها "مسيرة يوم القدس"، التي أثارت غضب فلسطينيين ممن يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة.

وتصل المسيرة إلى البلدة القديمة عبر باب العمود الذي يؤدي إلى الحي الإسلامي. في وقت شهدت الساحة المؤدية إلى الباب توترات بين إسرائيليين يمنيين وفلسطينيين. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت عددًا من مثيري الشغب الفلسطينيين.