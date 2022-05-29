"شراكة صناعية" بين الإمارات ومصر والأردن باستثمارات 10 مليارات دولار

جرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، التوقيع على اتفاق شراكة صناعية تكاملية بين دولة الإمارات ومصر والأردن.

وشهد توقيع الاتفاق نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

ويهدف الاتفاق الجديد، الذي خصصت له الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي 10 مليارات دولار للاستثمار في مشروعات مع مصر والأردن، إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمسة مجالات صناعية تشمل: الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

ومن المنتظر أن تستفيد الشراكة من مجالات التكامل بين المقومات والمميزات والقدرات والإمكانات والخبرات في الدول الثلاث، بما في ذلك العمالة الماهرة والمواد الأولية والموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتقدمة.

وتنبع أهمية هذه الاتفاقية من كون الدول الثلاث تشكل 26% من عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مما يعني وجود سوق كبيرة وأيد عاملة، إضافة لوجود بنية تحتية لوجستية تشمل موارد الطاقة والمطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية.