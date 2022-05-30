قالت الشرطة الإسرائيلية إن أكثر من 70 ألف مشارك من جميع أنحاء إسرائيل حضروا مسيرة مثيرة للجدل لرفع الأعلام عبر القدس الشرقية الأحد، وتم إرسال ما يقرب من 3000 شرطي "لتأمين" المسيرة.

اعتقل أكثر من 60 شخصًا واحتجزوا لصلتهم بحوادث شغب وإلقاء حجارة والاعتداء على ضباط شرطة خلال المسيرة.

وانطلقت حشود تلوح بالأعلام الإسرائيلية من باب العامود، المدخل الرئيسي للحي الإسلامي في البلدة القديمة بالقدس، وترقص وتردد "الموت للعرب" و "تحيا أمة إسرائيل".

قامت شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية بإغلاق الشوارع المحيطة، وإخراج المتظاهرين الفلسطينيين بالقوة من الطريق.

مسيرة العلم هي عرض سنوي حيث تحتفل الجماعات اليهودية القومية في الغالب بسيطرة إسرائيل على الحائط الغربي خلال حرب الأيام الستة عام 1967 واستولت على القدس الشرقية، مما يضع المدينة بأكملها تحت السيطرة الإسرائيلية.

في السنوات السابقة، كانت المسيرة نقطة صراع مع السكان الفلسطينيين في البلدة القديمة.