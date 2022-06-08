شاهد.. قتلى ومصابون جراء خروج قطار ركاب عن مساره في إيران

قال الهلال الأحمر الإيراني على تويتر إن 17 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون بعد خروج قطار ركاب عن مساره في شرق إيران في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

قالت وكالة IRNA إن القطار كان يقل 348 راكبًا عندما اصطدم بحفار على القضبان.

وقالت وكالة رويترز إنه كانت متوجهًا إلى مدينة يزد.

لقطات جوية للهلال الأحمر الإيراني نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت عربات القطار مترامية على جانب السكة الحديدية في الصحراء.

ويأتي الحادث بعد أسبوعين تقريبًا من انهيار مبنى تجاري من 10 طوابق في مدينة عبدان، ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا وإثارة مظاهرات مناهضة للحكومة في مختلف المحافظات الإيرانية.