سوف يقوم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميًا بزيارة جدلية إلى المملكة العربية السعودية، إذ أكد البيت الأبيض أن جولة الشرق الأوسط الشهر القادم ستشمل زيارات إلى إسرائيل وكذلك الضفة الغربية أيضًا.

ويحوم الجدل حول ما قاله بايدن كمرشح، إذ تعهد بمعاقبة المملكة وجعل ولي العهد السعودي منبوذًا بسبب عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وقال البيت الأبيض إن هذا سيكون جزءًا من رحلة أشمل إلى الشرق الأوسط، تمتد من 13 يوليو إلى 16 يوليو، تبدأ بتوقف في إسرائيل والضفة الغربية.

سوف يسافر الرئيس الأمريكي بعد ذلك إلى المملكة، حيث سيحضر قمة مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يشارك بشكل ما مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي زعم تقرير استخباراتي قبل أكثر من عام بقليل أنه أمر بالعملية التي قتلت الكاتب في واشنطن بوست، جمال خاشقجي.

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض، كارين جين بيير، "إن الرئيس يقدّر قيادة الملك ودعوته. إنه يتطلع إلى هذه الزيارة المهمة إلى المملكة العربية السعودية التي كانت شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة منذ 8 عقود تقريبًا".