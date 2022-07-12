صور كبار مستشاري البيت الأبيض رحلة الرئيس بايدن الأولى إلى الشرق الأوسط على أنها لحظة حاسمة لإعادة الانخراط أو إعادة إنفاذ دور الولايات المتحدة في منطقة ذات أهمية استراتيجية في العالم، أمر أصبح أكثر وضوحًا على مدار الأشهر العديدة الماضية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ستشمل الرحلة ثلاث محطات رئيسية، إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية أيضًا. وبينما سيتم التدقيق في كل جانب من جوانب الرحلة بالتأكيد، ومع التركيز على الاستقرار الإقليمي وعلى الاستقرار الاقتصادي وحتى على أزمة الغذاء العالمية المحتملة، فليس هناك شك في أن جميع الأنظار ستتجه في الغالب إلى جدة، عندما يصل الرئيس بايدن إلى السعودية، التي أشار إلى أنه يريد أن يجعلها منبوذة في عام 2019 عندما كان يقوم بحملته الانتخابية لمنصب الرئيس، في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الرئيس ليس نادمًا على تلك التصريحات، ولن يتراجع عنها، لكن هناك حقيقة إستراتيجية ومصلحة إستراتيجية في هذه المرحلة بالنسبة للولايات المتحدة.