تحدث الصحفي إيليوت غوتكيني عن زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط، وتطرق إلى العلاقات الإسرائيلية السعودية، وما إن كانت زيارة بايدن ستحدث تقدمًا في هذا الصعيد.

وأشار غوتكيني إلى أن هذه "هي زيارته العاشرة لإسرائيل، التقى بكل رئيس ورئيس وزراء للبلاد منذ غولدا مائير في بداية السبعينيات"، مضيفًا "التقى بيائير لابيد من قبل أيضًا عندما كان لابيد وزير المالية بإسرائيل. وكانت الحكومة أيضًا بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حينها، وكان جو بايدن نائب الرئيس. في هذه المرة كل منهما في أعلى وظيفة".

وتطرق غوتكيني إلى العلاقات الإسرائيلية السعودية قائلًا "لا يتوقع أحد أن يكون هناك تقدم نافذ في تطبيع العلاقات بين الاثنين، لكن قد تكون هناك بعض الخطوات الصغيرة نحو تطبيع العلاقات في نهاية المطاف يومًا ما".

وتابع بالقول "نتوقع أن يكون بمقدور الرحلات الجوية الإسرائيلية التحليق فوق الأجواء السعودية بعد هذه الرحلة. وسيكون المسلمون الذين يسافرون من إسرائيل قادرين على الطيران مباشرة إلى السعودية للمشاركة في الحج".