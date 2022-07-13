لحظة وصول بايدن إلى إسرائيل واستقبال هرتصوغ ولابيد له

وصلت طائرة الرئاسة الأمريكية إلى إسرائيل، لتبدأ بذلك رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأولى في فترة رئاسته إلى الشرق الأوسط.

يشارك الرئيس بايدن الآن في حفل استقبال رسمي حيث يدلي بتصريحات في مطار بن غوريون.

كما سيلتقي بايدن بعد ذلك بوزير الدفاع الإسرائيلي للحصول على إحاطة بشأن نظام الدفاع القبة الحديدية والجيل التالي من نظام الشعاع الحديدي المزود بالليزر.

ومن هناك، يتوجه إلى ياد فاشيم، المركز العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست في القدس عبر موكب سيارات، حيث سيضع إكليلًا من الزهور في قاعة المركز قبل أن يتوجه إلى الفندق.