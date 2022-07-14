تحدث خالد الجبري، نجل المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، في مقابلة حصرية لموقع CNN بالعربية، تطرق فيها إلى التسوية لإنهاء المعركة القانونية مقابل الإفراج عن شقيقيه عمر وسارة.

وأكد الحبري في المقابلة أن يد المصالحة ممدودة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأشار إلى أن ذلك سيخدم ولي العهد السعودي في تحسين صورة الحكومة السعودية في الخارج.

وأشار نجل المستشار الأمني السعودي السابق إلى أن المصالحة مع ولي العهد السعودي ستصب في مصلحة الطرفين مقتبسا مقولة ذكر أن الأمير محمد بن سلمان قالها لوالده قبل يومين من إعفاء ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف: "الحكي في الماضي نقصان عقل".

وعن عودة والده إلى السعودية بعد المصالحة المحتملة، أشار الجبري إلى أن الشرط هو وجود ضمانات ولفت إلى أن كل مواطن سعودي في الخارج يحلم بالعودة إلى وطنه.



