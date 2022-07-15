لحظة وصول بايدن إلى السعودية.. وخالد الفيصل وريما بنت بندر في استقباله

وحطت طائرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، وأُقيم له استقبال رسمي، بعد وصول أول رحلة تحمل رئيسًا أمريكيًا من إسرائيل إلى السعودية مباشرة.

وكان باستقبال بايدن أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، في المطار، بجانب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة لدى واشنطن، والسفيرة الأمريكية لدى السعودية،

تعتبر هذه أول زيارة لبايدن إلى المملكة منذ توليه رئاسة أمريكا، حيث من المقرر أن يتجه موكب بايدن إلى قصر السلام، حيث سيلتقي الملك سلمان عبدالعزيز، وسيعقد اجتماعًا مع الأمير محمد بن سلمان.