قال روبرت جوردان، سفير أمريكا الأسبق إلى المملكة العربية السعودية، إن الولايات المتحدة "بحاجة إلى السعوديين، وهم يعرفون ذلك"، مضيفًا “لكن لدينا أيضًا بعض النفوذ معهم، وهو ما أعتقد أن الرئيس (جو بايدن) يحتاج حقًا إلى التفكير في ممارسته"، في إشارة إلى زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية.

وقال جوردان في مقابلة مع شبكة CNN إن "الاستثمار الأجنبي المباشر مهم لمشروع رؤية 2030 لولي العهد. قد يكون هذا مشروعًا طموحًا في أعين البعض، لكنه مستقبل السعودية".

وأضاف سفير أمريكا الأسبق "هم بحاجة إلى التخلص من اعتمادهم على النفط ويحتاجون إلى تطوير عمليات ضخمة على البحر الأحمر والسياحة والمدن الجديدة. إنهم بحاجة للدخول إلى القرن الحادي والعشرين بطرق مختلفة وأن يكونوا روادًا في التكنولوجيا والطاقة البديلة وجزءًا كبيرًا من تلك المساحة. للقيام بذلك، يجب أن يكون لديهم استثمار أجنبي مباشر، وطالما استمر هذا الأثر على ولي العهد، فسيكون من الصعب تحقيق ذلك".

وتابع بالقول "لذا، فإن تشجيع الاستثمار الأمريكي وتشجيع المنافسة الأمريكية مع الصينيين والروس، المتلهفين أيضًا للتدخل في هذا المجال، أعتقد أنه أمر مهم للغاية فيما يخص المصلحة الوطنية".

وتتطرق جوردان إلى العلاقات مع إسرائيل، قائلًا "من الواضح أن السعوديين يرغبون في أن تكون لهم بعض العلاقات مع إسرائيل. لقد تعاملوا للتو مع قضية المجال الجوي، وهو أمر مهم جدًا. سنرى على الأرجح شيئًا مماثلًا للاتفاقية الإبراهيمية مع السعوديين في الوقت المناسب".

وانتهى سفير أمريكا الأسبق بالقول "لدينا الكثير من القضايا التي نتعامل معها مع السعوديين، وأعتقد أن السعوديين يحتاجون كثيرًا إلى مشاركتنا في الوقت الذي يمضون فيه قدمًا في مشروع رؤية 2030 هذا، ومع مخاوفهم بشأن إيران ومخاوفهم الوجودية في الجوار".