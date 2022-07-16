شاهد بايدن يضحك عند سؤاله عن تبادله "سلامًا بالقبضة" مع محمد بن سلمان

ظهر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يضحك في مؤتمر صحفي، بعدما سألته إحدى الصحفيات عن تبادله سلامًا بالقبضة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عند استقباله إياه في قصر السلام بمدينة جدة.

وقالت إحدى الصحفيات في المؤتمر لبايدن "تتعرض لكثير من الانتقادات بسبب تبادلك سلامًا بالقبضة مع ولي العهد"، قبل أن يضحك الرئيس الأمريكي، لتستطرد الصحفية بقول "أردت فقط أن أعطيك فرصة للرد على ذلك، ولكن أيضًا، كيف يمكنك التأكد من أن حادثة أخرى، جريمة قتل أخرى مثل جريمة جمال خاشقجي، لن تتكرر مرة أخرى؟".

ورد بايدن على الصحفية قائلًا "الرب يحبك، يا له من سؤال سخيف. كيف يمكنني التأكد من أي من ذلك؟ لقد أوضحت للتو أنه إذا حدث أي شيء كهذا مرة أخرى، فسيكون هناك رد وأكثر من ذلك بكثير".

وتابع بالقول "لقد سمعتموني سابقًا عندما انتقدت (الرئيس الصيني) شي جين بينغ بسبب العمل القسري وما يفعلونه في الجبال الغربية للصين، وقال إنه ليس لدي الحق في انتقاد الصين، قلت، "استمع أنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. إن التزام رئيس الولايات المتحدة الصمت بشأن انتهاك واضح لحقوق الإنسان يتعارض تمامًا مع هويتنا وما نحن عليه وما سنفعله وما نؤمن به"، لذا لن أبقى صامتًا".

وأضاف بايدن "هل يمكنني توقع حدوث أي شيء هنا، ناهيك عن أي جزء آخر من العالم؟ لا".