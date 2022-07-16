هل تنضم السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم؟ شاهد رد الجبير على مذيع CNN

أشار عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في مقابلة مع مذيع CNN وولف بليتزر، إلى أن السلام مع إسرائيل "خيار استراتيجي، ولكن هناك متطلبات معينة يجب أن تتم" قبله، مضيفًا أن الدول التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل اتخذت قرارات سيادية.

وقال الجبير إن "السعودية تدعم مبادرة السلام العربية، في الواقع، قمنا بطرحها ووضحنا أن السلام يأتي في نهاية هذه العملية وليس في بدايتها. كما قلنا إن الدول التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، هي قرارات سيادية اتخذتها تلك الدول، نأمل أن يكون لهذه القرارات تأثير إيجابي على الداخل الإسرائيلي."

وفيما يتعلق بما إن كانت السعودية على استعداد للانضمام إلى الاتفاق، قال الجبير "لقد أوضحنا أننا بحاجة إلى عملية وأن هذه العملية يجب أن تشمل تنفيذ مبادرة السلام العربية. وبمجرد أن نحقق ذلك، فإننا ملتزمون بتسوية على أساس دولتين مع الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو مطلبنا من أجل السلام".

وأكد الجبير على أن السلام مع إسرائيل "خيار استراتيجي، لكن هناك متطلبات معينة يجب أن تتم قبل أن يحدث هذا".