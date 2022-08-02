تستمر التداعيات في أعقاب تحقيق CNN في استغلال روسيا لذهب السودان بتواطؤ جنرالات السودان.

بينما كانت الحركة المؤيدة للديمقراطية نشطة بشكل لا يصدق في السودان، ومخاطرة النشطاء أسبوعًا بعد أسبوع في شوارع السودان للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني، يبدو أن هناك - مما تخبرنا به المصادر على الأرض - حيوية متجددة في الاحتجاجات التي تم الدعوة لها في أعقاب تحقيق شبكتنا.

وقالت اللجنة الثورية التي تنظم المظاهرات إن هناك دعوات للتظاهر ضد الحكام العسكريين وما أسموه بفسادهم، مطالبين بمحاكمة الحكام.

هناك قلق أيضًا لأن العديد من مصادر شبكتنا على الأرض تقول إن المشتبه في أنهم تحدثوا إلى CNN وساهموا في تحقيق شبكتنا مستهدفون الآن.

ويقول أحد المصادر إن هذا دليل على أن الجنرالات خائفون ويقولون إنهم سوف سيصمدون وسيستمرون في المطالبة بالتغيير وفي الدعوة إلى المساءلة أيضًا.