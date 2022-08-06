بينما يظل تركيز العملية الإسرائيلية المستمرة ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة، صعدت قوات الأمن الإسرائيلية من حملتها ضد الجماعة المسلحة في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 19 من نشطاء الجهاد الإسلامي اعتقلوا في مداهمات ليلية في مختلف أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك عدة مواقع في مدينة الخليل الجنوبية وما حولها.

ولم ترد تقارير عن عمليات إسرائيلية حول بلدة جنين شمال الضفة الغربية، والتي يُنظر إليها على أنها مركز لنشاط الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، والتي شهدت نشاطًا إسرائيليًا متزايدًا بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.