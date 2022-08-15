خلّف إطلاق نار جماعي في القدس 8 مصابين من بينهم 5 أمريكيين، وتقول الشرطة إن مشتبًها به أطلق النار واستهدف حافلة.

سلم المشتبه به نفسه في وقت لاحق، ويأتي الهجوم بعد أيام من مقتل عشرات الفلسطينيين خلال الأعمال العدائية في غزة.

وتعرض 8 أشخاص للإصابة، اثنين منهم على الأقل إصابتهما خطيرة، بمن فيهم امرأة حامل كان عليها أن تلد طفلها مبكرًا، بعد 26 أسبوعًا تقريبًا، بعملية قيصرية طارئة، وهي وطفلها في حال حرجة.

من بين الجرحى أيضا 5 مواطنين أمريكيين. كان اثنان منهم على الأقل من السياح الأمريكيين. الآخرون كانوا على الأرجح مواطنين أمريكيين إسرائيليين.

تقول السفارة الأمريكية إنها على اتصال بالمواطنين الأمريكيين الذين أصيبوا، كما أصدرت بيانًا قالت فيه إنهم مصدومون من الهجوم ويدينون جميع أعمال الإرهاب التي تزيد من حدة التوترات.

أما بالنسبة للمتهم، فبعد الهجوم، هرب بشكل سريع إلى منطقة في شرق القدس، تسبب هذا في حدوث عملية تفتيش كبيرة، مئات من قوات الأمن انتشرت في القدس وأغلقت بعض الأحياء. كما بحثت مروحيات الشرطة عنه أيضًا. لكن بعد ساعات قليلة، سلم نفسه إلى الشرطة.

تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية. بينما قال مصدر أمني لـCNN إنه مقيم في القدس ويحمل الجنسية الإسرائيلية، في حين أن المشتبه به ليس له صلة معروفة بأي مجموعات مسلحة بحسب ما علمت شبكة CNN.

يأتي هذا بعد أسبوع من إعلان وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومجموعة "الجهاد الإسلامي" المسلحة في غزة، والذي ترك عشرات القتلى من الفلسطينيين مع إطلاق أكثر من 1000 صاروخ من غزة إلى إسرائيل.