لقي 37 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب العديد في حرائق غابات اندلعت في مناطق جبلية شرقي الجزائر، بحسب وكالة أنباء الجزائر الرسمية.

وقال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، للتلفزيون الرسمي، إن 24 شخصا لقوا حتفهم في حرائق الطارف قرب الحدود مع تونس، ولقي شخصان آخران حتفهما في وقت سابق في سطيف.

يحاول رجال الإطفاء والمروحيات احتواء عدد من الحرائق شرقي البلاد.

وقال بلجود إن "الحرائق تسببت في اتلاف نحو 1800 فدان من الأحراش و 800 فدان من الثروة الغابية في ولايات الطارف وسطيف وسوق أهراس وجيجل وسكيكدة وتيبازة".

خلال الـ 24 ساعة الماضية ، تم تسجيل ما مجموعه 118 حريق غابات في البلاد، حسب الدفاع المدني في الجزائر. كما قالت وكالة الأنباء الجزائرية إنه تم نشر 1700 ضابط دفاع مدني و 280 شاحنة في إطار جهودهم للسيطرة على الحرائق.