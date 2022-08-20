الجيش الإسرائيلي يداهم عدة مكاتب لمنظمات مجتمع مدني فلسطينية

داهم الجيش الإسرائيلي مكاتب 5 منظمات مجتمع مدني فلسطينية هذا الأسبوع في الضفة الغربية. وأغلقت 7 مكاتب وصودرت ممتلكات بحسب الجيش الإسرائيلي. وكانت إسرائيل قد أعلنت العام الماضي هذه الجماعات على أنها منظمات إرهابية، مدعية أنها تعمل نيابة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

تم تصنيف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ فترة طويلة على أنها منظمة إرهابية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتقول الأمم المتحدة إن عمليات الإغلاق تبدو تعسفية وتقول إنهم لم يروا أدلة على مزاعم إسرائيل. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن المداهمات وقالت إنها طلبت المزيد من المعلومات حول أساس الإجراءات الإسرائيلية.

