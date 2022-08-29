تحدث إرنست مونيز، الذي شغل منصب وزير الطاقة في عهد الرئيس السابق أوباما وكان أحد المخططين الأساسيين لخطة العمل الشاملة المشتركة، إلى مذيع CNN، جيم شوتو، حول الوضع الحالي لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وقال مونيز إنه في عام 2016 "مع الاتفاقية، لم يكن لدى إيران يورانيوم عالي التخصيب. لقد أصبح الأمر كذلك الآن بسبب قرار ترامب في عام 2018".

وأضاف أن "روسيا كانت ضرورية في التوصل إلى الاتفاقية، حيث أخذت كل ذلك اليورانيوم المنخفض التخصيب، بالإضافة إلى بعض البقايا التي كان من الصعب التعامل معها. إذا قررت روسيا عدم التعاون بهذه الطريقة الآن، فأعتقد أنه سيتعين على فرنسا والمملكة المتحدة على وجه الخصوص، اللتين تملكان مؤسسات نووية كبيرة، تولي هذا الدور".

كما أشار إلى "أنه في عام 2015، عندما توصلنا إلى الاتفاقية، مررنا بالفعل بوقت صعب للغاية مع روسيا لأنهم دخلوا إلى القرم على سبيل المثال في عام 2014 بالفعل، وبحلول عام 2016، عندما تم تنفيذ الصفقة ، بدأت عملًا عسكريًا في سوريا. لذلك كان لدينا وقت صعب للغاية، لكن روسيا تعاونت رغم ذلك".

واختتم مونيز تعليقه بالقول "واليوم، هناك عواقب أخرى غير مؤاتية لقرار (ترامب) عام 2018، وهي دفع إيران أكثر إلى أيادي روسيا والصين إذا أمكن القول، وهذا قد يكون سبب رغبة روسيا في التعاون على مساعدة إيران بالعودة إلى الاتفاقية إذا تم إحياؤها".