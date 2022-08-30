يتأرجح العراق مرة أخرى على حافة الهاوية مع إطلاق نار كثيف مساء الاثنين داخل المنطقة الخضراء التي كانت آمنة في بغداد، موطن البرلمان العراقي والوزارات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، بما في ذلك السفارة الأمريكية الأشبه بقلعة.

اندلاع العنف الأخير أتى بعد تغريدة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر أعلن فيها انسحابه من السياسة، ودعا إلى إغلاق معظم مكاتب التيار الصدري الذي يتزعمه والذي فاز بأكبر كتلة مقاعد في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي.

كان العراق في حالة شلل منذ تلك الانتخابات. لم يتمكن الصدريون من تشكيل حكومة، ورفض التفاوض مع الكتلة الشيعية الرئيسية الأخرى، كتلة إطار التنسيق، التي لها علاقات وثيقة مع إيران.

بعد فترة وجيزة من إعلان الصدر انسحابه من السياسة، اقتحم المئات من أتباعه المنطقة الخضراء في بغداد ودخلوا القصر الجمهوري حيث توجد مكاتب رئيس الوزراء، وأخذ البعض وقتًا مستقطعًا للسباحة في بركة القصر.

أعلن الجيش حظر التجول، بينما علق رئيس الوزراء اجتماعات مجلس الوزراء إلى أجل غير مسمى، وأعلن مقتدى الصدر نفسه أنه سيضرب عن الطعام حتى ينتهي العنف. ويعتقد المحللون أن الصدر، الذي دعا إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، ربما يكون منخرطًا في "سياسة حافة الهاوية".

وتؤكد الاشتباكات الدامية التي وقعت يوم الاثنين على خطورة الاقتراب من الحافة، ومع إراقة الكثير من الدماء بالفعل، قد يكون التراجع صعبًا.