قال عباس كاظم، مدير مبادرة العراق في المجلس الأطلسي، إن الوضع في البلاد "خطر للغاية"، مؤكدًا أن البلاد لم تشهد أبدًا "هذا النوع من العنف أو التهديد بالعنف المرتبط بعملية تشكيل الحكومة".

وقال كاظم، في مقابلة لـCNN، إن العراق "استغرق دائمًا وقتًا طويلاً لتشكيل حكومة بعد الانتخابات بسبب التوزيع الديموغرافي للسلطة وأيضًا قرارات تشكيل الحكومة نفسها، لكن ذلك كان دائمًا سلميًا ومن خلال المناقشات".

وأضاف أن "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها جمودًا كاملًا. أيضًا، شهدت المظاهرات ومحاولات تفكيكها في الساعات القليلة الماضية استخدام الأسلحة وهذا أدى إلى وقوع إصابات للأسف".

أما عن توقعاته للعراق بالمضي قدمًا، أشار كاظم إلى أن البلاد "في الشهر الحادي عشر من عملية تشكيل الحكومة ما بعد الانتخابات، ومع مرور الوقت، يصبح الأمر أصعب بشكل متزايد"، وتابع قائلًا "المشكلة هي، حتى لو أن الصدر فاز، فإن فوزه كان بهامش صغير، حوالي 22٪ من المقاعد البرلمانية الإجمالية، وهذا ليس قريبًا من الغالبية لتشكيل حكومة، ناهيك عن أنه أقل بكثير من الثلثين اللازمين لانتخاب رئيس والمضي قدمًا برؤيته في تشكيل نسخته من الحكومة".

كما أكد كاظم على أنه لا يرى "أي طريقة لتحقيق الرؤية التي يحاول فرضها ولا يتراجع عنها، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية كما يصفها، ليست طائفية وإنما تحالف تحالف عرقي طائفي. لا توجد طريقة لاستيعاب ذلك، وبالتالي، فإن آفاق هذا كله والسيناريو الوحيد المحتمل هو أن تقتنع جميع الأطراف بأن الحقيقة على أرض الواقع ستمنع أي شخص من معارضة رؤية تشكيل الحكومة، وسيتوجب عليهم العودة إلى التفاوض والاتفاق في نهاية المطاف".