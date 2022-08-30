لما يقرب من 24 ساعة، تحولت أجزاء من بغداد إلى ما بدا وكأنه بعض أحلك أيامها. اندلعت توترات مشتعلة منذ فترة طويلة إلى احتجاجات، وثم أعمال عنف، أثارها إعلان الزعيم الشيعي القوي مقتدى الصدر أنه ينسحب، ليس لأول مرة، من السياسة.

بعد ذلك بوقت قصير، اقتحم المئات من أنصار حركته "التيار الصدري"، أكبر كتلة في البرلمان العراقي، المنطقة الخضراء في بغداد، موطن البرلمان العراقي والوزارات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة. وسرعان ما أعقب ذلك اشتباكات مع قوات الأمن. وقتل أكثر من 20 شخصًا وأصيب أكثر من 250.

