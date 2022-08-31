تحدث نائب المبعوث العراقي إلى الأمم المتحدة سابقًا، فيصل الاسترابادي، مع مراسلة CNN سارا سيدنر عن العنف الذي شهدته بغداد وما يعنيه ذلك لمستقبل العراق.

ووصف الاسترابادي في جزء من المقابلة إعلان مقتدى الصدر، زعيم تيار الصدر الشيعي بالعراق، اعتزال السياسية بأنه "تحرك سياسي لامع"، لكنه شكك في الوقت ذاته في أن الصدر سيعتزل السياسة فعلًا، قائلًا إنه "من الصعب تصديق أن الصدر يتجه حقًا بعيدًا عن السلطة بعد أن تولاها لفترة طويلة".

وقال الاسترابادي في المقابلة إن لا يصدق أن الصدر سيعتزل السياسة فعلًا، وأضاف أن الأخير "قام بتحرك سياسي لامع اليوم. اعتذر للعراقيين. لا أستطيع أن أتذكر قائدًا عراقيًا اعتذر عن الفشل في العراق على الإطلاق في تاريخنا منذ الاستقلال في عام 1932. لم يفعل أحد ذلك حتمًا في فترة الجمهورية منذ عام 1958"، على حد تعبيره.

وتابع الاسترابادي بالقول "هناك تقليد بدأه الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، بتقديم الاستقالة ومن بعدها خروج متظاهرين إلى الشوارع طالبين منك البقاء في السلطة. لن أتفاجأ إذا لم يحدث شيء مشابه".

وشكك الاسترابادي في أن الصدر سيعتزل، مؤكدًا أنه يجد أن "من الصعب تصديق أن الصدر يتجه حقًا بعيدًا عن السلطة بعد أن تولاها لفترة طويلة. إذا كان فعل هذا حقًا، فسأكون أول من يقول ذلك، لكنني أشك في الأمر، وسأصدقه عندما أرى ذلك".