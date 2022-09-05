يعتزم الجيش الإسرائيلي إعلان نتائج التحقيق في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة، الاثنين.

ومن المتوقع صدور هذا التقرير في الساعات القليلة القادمة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن التقرير سيشمل استنتاجاته النهائية بشأن مقتل صحفية الجزيرة.

وقُتلت شيرين في مايو الماضي أثناء تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية. كانت ترتدي سترة كاملة وخوذة واقية من الرصاص تحملان علامة "صحافة"، وكانت مع العديد من الصحفيين الآخرين الذين وضحوا أنهم من الإعلام.

كان لمقتلها تداعيات كبيرة حول العالم، كما ذكرها الرئيس جو بايدن حين زار المنطقة نظرًا إلى أنها كانت مواطنة أمريكية أيضًا.

واستنتجت التحقيقات التي أجرتها CNN والعديد من المؤسسات الإعلامية الأخرى أن رصاصة إسرائيلية قتلتها على الأرجح، كما خلص فحص الولايات المتحدة للتحقيقات الإسرائيلية والفلسطينية إلى نفس النتيجة، إلا أنها قالت إن نتيجة فحص المقذوفات للرصاصة التي قتلت شيرين غير قاطعة لأنها تعرضت للتلف الشديد.

ومنذ الحادث، قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يمكن أن يستنتج بشكل قاطع بعد ما إذا كان إطلاق النار الذي قتل شيرين كان من الجانب الفلسطيني أم الإسرائيلي.