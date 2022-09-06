في لقاء مع CNN، دعت لينا أبو عاقلة، ابنة أخ الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، الحكومة الأمريكية إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل شيرين بعد اعتراف الجيش الإسرائيلي بأنها قُتلت على الأرجح بنيران إسرائيلية.

اعترف الجيش الإسرائيلي لأول مرة بأن صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة قُتلت على الأرجح بنيران إسرائيلية. أصدر الجيش الإسرائيلي تقريرًا يوم الاثنين خلص إلى أن موت أبو عاقلة كان حادثًا. قُتلت في مايو بينما كانت تغطي عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية. يقول الجيش الإسرائيلي إن هناك احتمالا كبيرا أنهم مسؤولون، لكن لا ينوون توجيه اتهامات جنائية ضد الجندي المسؤول.

