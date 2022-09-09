بالصور.. الملكة إليزابيث الثانية مع قادة دول عربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان قصر باكنغهام، الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 96 عاما، تفاعلا واسعا بالأوساط المحلية والعالمية، وفيما يلي نستعرض لكم بعض الصور للملكة الراحلة خلال أعوامها السبعين على عرش المملكة المتحدة مع عدد من ملوك وقادة دول عربية.

- الملكة إليزابيث مع العاهل السعودي، الملك سلمان وكان حينها أميرا العام 2000.

- الملكة إليزابيث مع الرئيس الجزائري الراحل، عبدالعزيز بوتفليقة العام 2006.

- الملكة إليزابيث مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد وكان حينها ولي عهد أبوظبي العام 2010.

- الملكة إليزابيث مع أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح العام 2012.

- الملكة إليزابيث مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة العام 2016.

- الملكة إليزابيث مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني العام 2019.

- الملكة إليزابيث مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق العام 2021.

- الملكة إليزابيث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد العام 2022.