قال مسؤول بالجيش اللبناني لشبكة CNN إن المودعين حاصروا ما لا يقل عن خمسة بنوك منفصلة في جميع أنحاء لبنان، الجمعة، في محاولة لاستعادة أموالهم المجمدة في النظام المصرفي.

واقتحم مسلح مصرفا في مدينة الغازية جنوب لبنان وسكب البنزين على أرضية المبنى، مهددا بحرق الفرع إذا لم يتمكن من الوصول إلى أمواله، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن المسلح تمكن من استرداد مبلغ 19200 دولار من البنك وسلمه لشخص كان ينتظره خارج البنك، قبل أن يسلم نفسه للسلطات.

وفي حادثة أخرى قيد التحقيق، دخل رجل فرع بنك لبنان والمهجر في حي الطريق الجديدة ببيروت، محاولًا أيضًا الوصول إلى أمواله، بحسب المسؤول العسكري.

وقال رجل زعم أنه شاهد عيان على الحادث، في مقابلة مع قناة الجديد التلفزيونية المحلية، إن الرجل كان مسلحاً لكن الوضع "تحت السيطرة .. ولم يصب أحد بأذى".

وقال المسؤول العسكري "يبدو أنه تم التخطيط لشيء ما لهذا اليوم"، مضيفًا أن التحقيق في الحوادث المختلفة التي وقعت يوم الجمعة مستمر.