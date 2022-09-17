توفيت شابة إيرانية (22 عاما) بعد دخولها في غيبوبة بعدما اعتقلتها "شرطة الأخلاق" الإيرانية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب ما نقل موقع "اعتماد أونلاين" الإيراني شبه الرسمي، عن عمها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إسنا)، يوم الجمعة، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمر بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الشابة التي تدعى مهسا أميني.

وكانت دورية من "شرطة الأخلاق" أوقفت، مساء الثلاثاء، مهسا أميني وعائلتها، الذين كانوا قد سافروا من إقليم كردستان الإيراني لزيارة أقاربهم في العاصمة طهران.

وتفرض"شرطة الأخلاق" قواعد صارمة على النساء، مثل ارتداء الحجاب.