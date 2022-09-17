اقتحامات واحتجاز رهائن.. هكذا يبدو الوضع في بنوك لبنان

قال مسؤول بالجيش اللبناني لشبكة CNN إن مودعين اقتحموا ما لا يقل عن خمسة بنوك منفصلة في جميع أنحاء البلاد في محاولة لاستعادة المدخرات المجمدة في النظام المصرفي.

قالت المودعة سالي حافظ: "ليس لدي ما أخسره، لقد وصلت إلى نهاية الطريق. قبل يومين، ذهبت إلى مدير الفرع وتوسلت إليه، وأخبرته أن أختي تموت، وليس لديها وقت. بعد وقتًا صعبًا معه، قال أخيرًا إنه يمكنه إعطائنا 200 دولار شهريًا بسعر 12 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل 2,400 مليون ليرة لبنانية وهو ليس حتى ثمن الحقنة التي تحتاج أختي لأخذها بشكل يومي. إنه لأمر مخز أن أقول هذا، لكنني وصلت إلى نقطة حيث كنت سأبيع كليتي حتى تتمكن أختي من تلقي العلاج."

لقد تم اعتبار سالي وآخرين أبطالًا. على مدى ثلاث سنوات، كافح الناس للبقاء على قيد الحياة. اقتصاد منهار، دولة ممزقة، دفع ثمن فشل النخبة الحاكمة، ما أدى إلى انهيار هذه الدولة في واحدة من أسوأ الأزمات المالية منذ منتصف القرن التاسع عشر - وفقًا للبنك الدولي.

