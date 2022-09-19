وضحت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مقابلة لـCNN، أهمية العائلة الملكية البريطانية للعائلة الملكية الهاشمية، مشيرة إلى أن العلاقة بين الطرفين "تعود إلى عدة عقود وامتدت لعدة أجيال".

وقالت الملكة رانيا: "صعد جلالة الملك حسين وجلالتها (الملكة إليزابيث) إلى العرش في عام 1952، وتمتعا بما يقرب من 50 عامًا من الصداقة الحميمة التي تميزت بتجربتهما المشتركة كملوك".

كما أضافت "ورث زوجي الملك عبد الله هذه العلاقة واعتز بها. لقد كان أيضًا يعتز جدًا بجلالتها (الملكة إليزابيث)، كما هو حالي، من المستحيل ألا تكون كذلك، ولدينا علاقة وطيدة جدًا مع جلالته (الملك تشارلز) والملكة القرينة كاميلا، وابني الآن قريب جدًا من الأمير وليام. لذا فهي علاقة تمتد عبر أجيال وهي علاقة نتمسك بها حقًا لأنها تستند إلى قيم مشتركة".

أما عن تطور العلاقات في المستقبل، فأشارت الملكة رانيا إلى أن "المبادئ كانت دائمًا هي ما تقود صاحبة الجلالة (إليزابيث) وكانت على استعداد لتغيير السياسات وتعديلها بما تراه مناسبا. لذا أعتقد أن الناس يفهمون أن مكانة النظام الملكي اليوم مختلفة تمامًا عما كانت عليه في مواجهة القضايا. كل عصر له ظروفه الخاصة. بالمضي قدما، كما قلت، فإن صاحب الجلالة (تشارلز) لديه فهم عميق لمنطقتنا، واحترام عميق".

وانتهت الملكة رانيا بالتعليق على بداية حقبة جديدة في العالم، مؤكدة أن الملك تشارلز "رجل حكيم جدًا"، مضيفة "ليس لدي أي شك في مدى قدرته على تعزيز العلاقات، ليس فقط مع الجزء الخاص بنا من العالم، ولكن مع كل جزء من العالم".