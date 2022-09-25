أفادت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أن مئات الآلاف من الإيرانيين (الموالين للحكومة) نظموا مسيرات في العديد من المدن الإيرانية، الأحد، للتنديد بالاضطرابات الأخيرة التي اندلعت في عدة مدن إيرانية بسبب موت مهسا أميني التي تبلغ من العمر 22 عامًا.

نزل الإيرانيون إلى الشوارع في العديد من المدن والبلدات، بما في ذلك مدينة مشهد المقدسة، ومدينة قزوين الشمالية الغربية، ومدينة أصفهان الوسطى، وكذلك مدينتي همدان وياسوج الغربيتين، لإظهار "الوحدة والغضب من الأعمال التخريب الأخيرة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وبحسب قناةPress TV، فإن المتظاهرين المؤيدين للحكومة "أدانو الجرائم والأعمال التخريبية التي ارتكبها حفنة من المرتزقة الذين يخدمون أعداء أجانب، والذين أضرموا النار بالقرآن الكريم والمساجد وأعلام الدولة ونزعوا الحجاب بالقوة في الشوارع".