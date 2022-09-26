خبير إيراني يتوقع ما سيحدث في البلاد بعد وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي

سأل مذيع CNN فريد زكريا كريم سجادبور، زميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، عما يعتقد أنه سيحدث في إيران بعد وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي، ومن الشخصية التي قد تقود البلاد بعد رحيله.

وقال سجادبور إن "ما يتعين علينا مراقبته هو الشقوق الداخلية داخل النظام. عشت في إيران، ولا أشك في أن هناك رغبة في تغيير جذري داخل المجتمع، لا أشك في ذلك. ولكن لكي تنجح الانتفاضات الشعبية، لا تحتاج فقط إلى الضغط من الأسفل، ولكن انقسامات في الأعلى".

وأضاف أن "ما سأبحث عنه هو: هل سنبدأ برؤية الشقوق الموجودة داخل النظام وقوات الأمن والحرس الثوري؟ لم نر ذلك من قبل، لكن هناك محاذير مثيرة للاهتمام الآن، وهي الصحة غير المؤكدة للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي يبلغ 83 عامًا، وماذا يفكر الحراس الثوريون في ذلك".

أما فيما يتعلق بالشخصية التي قد تستبدل خامنئي، فأشار سجادبور إلى اعتقاده بأن "ما سيحدث هو حالة مشابهة لموت راؤول كاسترو. قائد ضعيف يحل محل قائد قوي. أملي هو أن تتطور إيران لتكون مثل الدنمارك، لكنني تعلمت عدم جعل آمالي تتضارب مع تحليلي".

وتابع بالقول "أعتقد أن ما قد يحدث بعد ذلك هو أن تكون هناك شخصية مشابهة لبوتين في إيران، شخص من المؤسسة الأمنية أو العسكرية يرمي القومية الشيعية خارجًا ويستبدلها بالقومية الإيرانية. مجددًا، آمل أنني مخطىء بهذا الشأن".