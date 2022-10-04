أحد المتظاهرين بإيران يصف لـCNN الوضع: منطقة حرب

لقطة من ليلة من الرعب في واحدة من أعرق الجامعات الإيرانية. فوضى وذعر وخوف بينما كان بعض أفضل وأذكى الطلاب في إيران يركضون عبر موقف سيارات بجامعة شريف في طهران، ويطاردهم الأمن سيرًا على الأقدام وعلى دراجات نارية.

أولئك الذين لم يتمكنوا من الهروب من القمع العنيف، تم تغطية رؤوسهم وأخذهم بعيدًا. لا نعرف ماذا حدث بعد إطلاق الرصاص. تم استخدام بنادق صيد الطيور وكرات الطلاء لسحق الاحتجاج ومنع أولئك الذين حاولوا التصوير.

ومع انتشار الأخبار، تجمعت حشود في الخارج ورددوا هتافات أطلقوا سراح الطلاب، خوفا من تكرار حملة 1999 الدموية ضد احتجاجات الطلاب. تعرض الطلاب للهجوم في مساكنهم بجامعة طهران.

تعقبت CNN أحد أولئك الذين هرعوا لإنقاذ الطلاب المحاصرين بالداخل، وحفاظًا على سلامته نقوم بإخفاء هويته.