قالت وسائل إعلام إيرانية إن 8 أشخاص اعتقلوا بسبب وفاة نيكا شاه كرامي البالغة من العمر 16 عامًا في العاصمة الإيرانية طهران الشهر الماضي.

وقد عثر أفراد العائلة على جثة شاه كرامي في المشرحة بعد أن لم يتمكنوا من تحديد مكانها لمدة 10 أيام وذلك بعد نشر قصة لها على موقع إنستغرام حول حرقها لحجابها.

وفقًا لعمتها، تم إغلاق هاتف نيكا وإلغاء تنشيط حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

في المشرحة، أظهروا الجثة، وسمحوا لوالدتها وشقيقها فقط بالتعرف على وجهها، ولم يُسمح لهما بفك الغطاء لرؤية جذعها. فيما بقيت ملابسات وفاتها غامضة.